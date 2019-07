Försvarsutskottets ordförande Beatrice Ask (M) säger att det är svårt att veta vad resultatet av samarbetet blir: ”Vart det leder kan vi inte veta än”. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Försvarsutskottets ordförande Beatrice Ask (M) om stridsflygssamarbetet

Försvarsutskottets ledning har under sommaren tagit del av det planerade stridsflygssamarbetet mellan Sverige och Storbritannien. Ordförande Beatrice Ask (M) tycker det är bra med ett långsiktigt avtal.

– Det är svårt för ett enskilt land att klara långsiktiga utvecklingsprojekt på egen hand, säger Beatrice Ask till SVT Nyheter.

Samarbetet mellan Sverige och Storbritannien för att utveckla ett nytt stridsflyg offentliggjordes under fredagen. Avtalet har undertecknats av båda ländernas försvarsministrar. Under sommaren har samarbetet förankrats hos det svenska försvarsutskottets ledning, däribland hos ordförande Beatrice Ask (M) och vice ordförande Niklas Karlsson (S). – Vi har ett nära samarbete med Storbritannien i flera avseenden och på båda håll har vi förmåga till teknisk utveckling och produktion av den här typen av material, säger Beatrice Ask. ”Få mer styrka” Ask säger att Storbritannien är det bästa allierade landet och hon tror det är bra med ett avtal som är långsiktigt. Något resultat av samarbetet vågar hon inte sia om i dagsläget. – Det handlar om stridsflygplan i framtiden där det händer väldigt mycket på det tekniska området. Jag tror att det kan bli riktigt spännande och tror att det är bra att vi samarbetar med Storbritannien i och med den industri som finns och på så sätt får mer styrka, säger hon och fortsätter: – Det är viktigt att respektive land ger sitt stöd. SD: Positiva till samarbete Roger Richtoff, Sverigedemokraterna försvarspolitiska talesperson. Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson Roger Richtoff säger att partiet anser att ett samarbete med Storbritannien är bra. Han hänvisar också till tidigare samarbeten inom andra områden. – Nu har vi inga detaljer för hur det här framskrider men ett samarbete med en duktig flygplanstillverkare som Storbritannien ser jag som positivt, säger Roger Richtoff. Om eller när Storbritannien lämnar EU ser SD inte som något problem. – I händelse av brexit är det inte nödvändigt att det behöver påverka detta. Det är inte så att Storbritannien avsäger sig sitt Nato-medlemskap. Landet är fortfarande en mycket stark spelare i Europa, tillsammans med Frankrike och andra länder, säger han. Texten uppdateras. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!