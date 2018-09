Fler larm om barn- och tvångsäktenskap

Sedan den nationella stödlinjen för hedersförtryck öppnade för över fyra år sedan på länsstyrelsen i Östergötland har det kommit in samtal om 101 barn och unga som blivit bortgifta. Orossamtalen har ökat från starten och hittills i år har minst 130 rört barn- och tvångsäktenskap.

– Man ser att orossamtalen har ökat varje år, säger Negin Amirekhtiar, sakkunnig vid nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt henne behöver det dock inte betyda att fler barn utsätts i dag än för några år sedan.

– Det kan vara så att hedersförtryck har uppmärksammats mer och att samtalen i och med det ökar. Att det är fler som agerar och gör en orosanmälan till socialtjänsten, säger Amirekhtiar.

Stort mörkertal

Hittills i år har organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, varit i kontakt med 19 flickor och barn som drabbats. Tre av dessa har organisationen lyckats hjälpa och ytterligare tre fall arbetar de med just nu. Men tyvärr är det många fler än så som luras i väg, enligt Landstedt.

– Det är ett stort mörkertal, tyvärr.

Majoriteten av dem som tvingas in i äktenskap är flickor under 18 år och de flesta luras i väg av sina föräldrar under sommarlovet till sitt hemland, eller till ett land där familjen har släktingar.

– De åker dit med familjen och sedan är det nästan alltid så att familjen kommer hem igen, men utan flickorna. Föräldrarna sätter utreseförbud på passet för att begränsa möjligheten för flickorna att ta sig hem igen, säger Landstedt.

För att få hem barnen samarbetar flera myndigheter, både inom Sverige och i landet som de är fast i.

Går att förhindra

Enligt Landstedt är det bästa sättet att hjälpa dessa barn att se till att de placeras på ett skyddat boende och inte i familjehem.

– På så sätt blir det inte lika enkelt för familjen att hitta flickorna och försöka locka dem till att återvända hem igen.

Tyvärr förekommer allt för många fall där barn inte omhändertas trots att de bevisligen kontrolleras i sin vardag. Det kan handla om direkta hot, begränsningar, eller fysiskt och psykiskt våld. Alltså allt som ryms i begreppet hedersrelaterat våld, berättar Landstedt.

– Socialtjänsten och andra som är i kontakt med flickorna och barnen måste bli bättre på att göra skyddsbedömningar och agera med full kraft, så att dessa personer skyddas från sina familjer, säger hon.