Från Bohman till Batra – moderaterna pendlar i väljarstödet

Väljarstöd för Moderaterna under olika partiledare. Gösta Bohman, Ulf Adelsohn, Carl Bildt, Bo Lundgren, Fredrik Reinfeldt och Anna Kinberg Batra. Foto: SVT

Moderaterna har under olika partiledare pendlat i väljarstödet. Gösta Bohman började på 10 procents stöd i opinionen. Under Fredrik Reinfeldts tid noterades partiets högsta popularitetssiffror – 34 procents stöd i opinionsmätningarna till dagens 16 procent under Anna Kinberg-Batra.

Journalisten och författaren Anita Kratz ger en snabbexposé över de sex senaste partiledarna i modernaternas nutidshistoria – från Bohman till Batra.