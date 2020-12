Fyra generationer om 2020: “Är extremt färdig med den här skitcoviden” 

Hej! Jag vill dela med mig utav tips till ungdomar och unga vuxna, eventuellt även vuxna kan tycka detta är roligt under dessa tider som vi ska hålla oss hemma för att minska smittspridningen. Jag och min familj lägger mycket pärlplattor, tar hjälp av mallar via Google. Vi bakar, städar och rensar i hemmet, kollar på mycket serier och filmer. En spännande serie gör dagarna så mycket kortare, och nu finns det nya svenska serier för de som är intresserad och på Söndag börjar sommaren med släkten. Vi har lagt in massa olika serier i kalendern så varje dag tittar vi på 4-7 pogram. Vi lagar massvis med maträtter som grytor tex och vi beställer maten från Ica maxi. Vi är mycket ute och går, lyssnar på musik. Viktigt att röra på sig! Vi spelar tv spel tillsammans, även kort och brädspel. Målar i olika målarböcker med olika mönster och använder FaceTime med våra nära och kära. Hoppas vi tillsammans kan minska smittspridningen!