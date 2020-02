Fyra nya bekräftade coronafall i Sverige

Hej igen!

Frågade tidigare idag om den unge mannen som sökte sig till Närhälsan i Landvetter igår men fick inget svar så undrar fortfarande om han testats (uppenbarligen är han på Sahlgrenska enligt annan Landvetterbo) och om han isf äär smittad av Coronaviruset eller ej? Är ändå av lokalt allmänintresse för åtminstone ca 20000 personer i trakten.

I övrigt är jag mycket tacksam över ert tålamod med hundratals upprepningar av frågor/svar. Hoppas att ni orkar "sträckan ut" då detta verkar vara "bara början" på en långrandig oro bland folket i vårt avlånga land.

Be careful out there!

Lugn och sunt förnuft och massor med tvål räcker ändå ganska långt..