Gängskjutningar och Palmevapen i fokus under vapenamnestin

Under vapenamnestin som pågår fram till sista april har hittills omkring 7 500 vapen lämnats in till polisen. Merparten av vapnen är vanliga gevär men även enhandsvapen och automatvapen har lämnats in.

– Det är naturligtvis jättebra att vi får in alla typer av vapen. I enstaka fall kan vi redan nu koppla vapen till den kriminella miljön men sedan blir det naturligtvis flera utredningar på Nationellt forensiskt centrum i Linköping där man tittar på vapnen och gör en kriminalteknisk undersökning och eventuellt kan man knyta fler vapen till den kriminella miljön, säger Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin.

Letar Palmevapen

Joakim Norenhag är positiv till resultaten av vapenamnestin:

– Det här är en liten del i det arbetet som polisen tillsammans med det övriga samhället nu måste jobba med för att få bukt med skjutningarna, det är en liten del i ett större arbete; säger Joakim Norenhag.

Alla inlämnade vapen kommer att skickas till Nationellt forensiskt centrum NFC i Linköping där vapnen undersöks och katalogiseras. Sedan fattar man beslut om vapnen ska provskjutas och två typer av vapen är extra intressanta, vapen som kan passa in på gängskjutningar och Palmevapen.

– Vi tittar efter Palmevapen både i vapenamnestin och den dagliga skrotverksamheten så när det gäller kaliber 357 magnum och vapentillverkarna som passar in för det mordet så kommer vi att undersöka dem, säger Mikael Högfors gruppchef för vapengruppen på NFC.

Militära tjänstevapen

Men även de vapentyper som är aktuella i skjutningar i Sverige kommer att provskjutas.

– Automatvapen förstås, för dom är ju aktuella i skjutningar mycket. Vapen som kommer från forna krigshärdar, de som i grund och botten är militära tjänstevapen är ju högaktuella säger Mikael Högfors NFC.

Efter förra vapenamnestin år 2013 provsköt man på NFC cirka 60 vapen, den här gången tror Mikael Högfors att antalet provskjutna vapen blir betydligt fler