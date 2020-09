Glädje i finska turistbranschen efter lättnaderna: ”Äntligen!”

Max Jansson beskriver turistvåren i finska Vasaregionen som katastrofal. I vanliga fall står invånarna i svenska Västerbotten och Norrbotten för den största andelen besökare, men i år har coronaviruset satt stopp för färjorna från Umeå.

– Det har känts konstigt att vi inte fått umgås alls. Särskilt med tanke på att de norra områdena både på den svenska och finska sidan inte haft någon stor smittspridning, säger han.

Efter en stängd vår och sommar har den finska regeringen nu beslutat att lätta på reserestriktionerna så att personer från länder med upp till 25 bekräftade fall per 100 000 invånare får resa in i landet. Den tidigare gränsen låg på 8 fall per 100 000.

– Vi är särskilt nöjda att vi nu kan släppa gränskontrollen för inkommande trafik från Sverige. Sverige är Finlands viktigaste exportland och gränskontrollen har varit ett hinder för den nordiska fria rörligheten, sade inrikesminister Maria Ohisalo under en presskonferens på fredagen.

”Kommer ta lång tid att komma på fötter”

Max Jansson påpekar dock restriktionerna snabbt kan ändras och att det kommer dröja länge innan turistnäringen återhämtat sig.

– Många tror att världen blir bättre på en natt men det här är en långsam process, säger han.

Den uppfattningen delas av Kamal Shafie som är delägare i en familjerestaurang på Åland. Hans verksamhet har klarats sig relativt bra under pandemin tack vare de inhemska turisterna, men så har det inte sett ut för alla.

– Jag tror att de kommer att ta tid för många företag att komma upp på fötterna igen, säger han.

Sverige ligger på gränsen

Sverige har i dag 24.7 fall per 100 000 invånare, enligt europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), och det krävs därmed inte mycket för att hamna över den nya gränsen.

– Vi gör inte bedömningar dag för dag utan kommer att uppdatera oss på läget i de olika länderna en gång i veckan. Vi hoppas att så klart att Sverige ska hålla sig under gränsen men ingenting är säkert, säger Niklas Mannfolk, pressekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Trots att smittspridningen i Sverige avstannat rejält under sommaren är det enligt statsepidemiolog Anders Tegnell för tidigt att säga vilka effekter jobb- och skolstarten kommer ha på utvecklingen.

– Vi behöver nog avvakta ytterligare någon vecka innan vi kan svara på det, sade Tegnell under torsdagens presskonferens.