Glädjebesked om valborgsvädret: ”Regnet försvinner till kvällen”

Efter flera skogsbränder i de torra markerna kommer nu regnet äntligen falla över landet. Typiskt då förstås att det kommer just den dag då vi vill sitta ute och njuta av kvällssolen. Regnmolnen drar in över Götaland och Svealand under dagen.

”Klart och rätt milt”

Men till kvällen blir det nästintill perfekt Valborgsväder, enligt SVT:s meteorolog.

– Det är kanske någon skur vid Öland eller Gotland men annars ska det vara borta i hela landet efter klockan sex. Det blir alltså klart och rätt milt när brasorna tänds, säger Pererik Åberg.

På de platser där brasorna får tändas, vill säga. Efter de torra veckorna råder fortfarande eldningsförbud i flera kommuner.

Risk för snö i Norrland på 1 maj

Den som planerar att delta i 1 maj-tågen dagen efter kommer däremot att få det både blötare och kallare. Du får räkna med tjocktröja och regnställ om du ska ut och demonstrera. I Norrland kan det till och med komma snö.

– Det är kalluft som drar in över landet på 1 maj. Det är svalare och ostadigare. Det kan bli snöfall i fjällen och inre delen av Norrland och regn eller skurar i söder, säger Pererik Åberg.