SVT:s meteorolog: Kan bli vår i södra Sverige nästa helg

Snövädret drar in över Skåne och Blekinge på söndagen och sträcker sig vidare upp emot Kalmar, Öland och Gotland. Under måndagen kan det fortfarande ligga kvar över Gotland.

– Det blir blåsigt och antagligen mycket problem med trafiken, säger Jannicke Geitskaret.

Kan bli tio plusgrader

Men senare i veckan drar det in ett lågtryck över Sydsverige och i slutet av veckan börjar det hända saker på allvar. Nästa helg kan det bli tio plusgrader i södra delen av landet.

– Det är osäkert, men mildare blir det i alla fall.

Det är svårt att säga hur långt upp den varmare luften kommer att sträcka sig. Södra Norrlandskusten kan kanske räkna med fyra-fem plusgrader medan det blir fortsatt kallt i inlandet. I södra Norrland kan temperaturen ligga runt nollan och i norra Norrland ned till fem minusgrader.

Våren är sen

Våren har redan kommit längst ned i Skåne, men nu ser det ut som att den gör sitt intåg på allvar i södra Sverige.

– Det finns tecken på det. Det är jättetrevligt om det här slår in. Chansen är större att det slår in eftersom det är en vecka in i april, då brukar det börja hända något.

I år är våren lite sen.

– Den 1 april borde våren ha kommit till hela Svealand utom Dalarna, så vi är absolut lite sena. Det har varit ovanligt kallt i mars, om man tittar på medeltemperaturen har det varit två tre grader lägre än normalt i söder och i norr nedåt fem–sex grader lägre medeltemperatur än normalt i Norrlands inland.

För att det ska räknas som vår ska dygnsmedeltemperaturen ha varit över noll sju dagar i rad.