Google-chefens svar på kritiken om hatlistan: ”Får väldigt stora mängder anmälningar”

En del av den senaste tidens hårda kritik mot nätjätten har handlat om den hatlista, på en blogg innehållande antisemitiska konspirationsteorier, som kommit högt upp bland resultaten med enkla sökord på Google.

Den som sökt på ”Förintelsen” har presenterats för en länk till listan där bland annat Förintelseöverlevare hånats, vilket DN och Expressen avlslöjat.

– Om man söker på ”judar i Sverige” ska man inte behöva se konspirationsspridande, antisemitisk hets mot folkgrupp högt upp bland resultaten, säger David Price, juridisk chef på Google, i SVT:s Aktuellt.

”Bröt mot upphovsrätten”

Ändå är det just detta som hänt. Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein, TV4:s förre vd Jan Scherman och journalisten Willy Silberstein har alla funnits på den antisemitiska hatlistan.

– Jag skulle inte vilja se mitt namn och bild på den listan, säger Google-chefen David Price.

Efter DN:s och Expressens granskningar har listan nu försvunnit, men inte på grund av det antisemitiska innehållet.

– Sidan innehöll material som bröt mot upphovsrätten, och vi tog därför bort den, säger David Price till SVT:s Aktuellt.

”Försöker besvara snabbt”

Om ni inte är säkra på att det är olagligt, då tar ni alltså inte bort det?

– När någon kommer med påståendet att något är olagligt så undersöker vi det mycket noggrant.

Flera personer som hängts ut på den här hatlistan menar att det har varit väldigt svårt att komma i kontakt med Google, varför är det så?

– Vi tar in juridiska anmälningar, och vi försöker besvara dem snabbt. Vi får in väldigt stora mängder av den här typen av anmälningar, det handlar om långt över två miljoner sidor per dag där personer ber oss ta bort saker av upphovsrättsskäl, säger han, och fortsätter:

– Så det blir en begränsning med den väldigt stora mängd anmälningar från olika människor i Sverige, Europa och många andra håll.