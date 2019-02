Våren långt borta – mer regn och snö till helgen

Fredag inleds med att ett lågtryck drar in från sydväst och flera lågtryck kommer sedan att dra in på löpande band för att närvara hela helgen. Det för med sig ett grått väderläge som blir ganska blåsigt vid de södra kusterna. Mild luft tränger upp ända till Hälsingland under lördagen, men redan nu börjar snö smälta bort i södra Svealand och Götaland.

– Mycket av snön i söder smälter bort och det är oklart om det kommer ny snö i samband med nederbörden, det kan vara för milt, säger Nitzan Cohen.

Helgens väder indikerar ändå att de med vårlängtan får fortsätta drömma lite till.

– För de flesta är våren långt borta. Jag skulle inte bli förvånad om vi får ytterligare en omgång av utbredd kyla under den andra halvan av februari som kan stå sig en bit in i mars. Det påminner lite om hur det såg ut förra året, men det är svårt att säga om det blir lika kallt i år.

Snöblandat regn

I södra Svealand och Götaland håller sig graderna på plussidan under lördagen, något som under söndagen även kan märkas av i norra Hälsingland.

– Det kan bli stora temperaturskillnader med plusgrader söderut som sträcker sig till norra Hälsingland och uppåt, säger Nitzan Cohen, SVT:s meteorolog.

Även om snön smälter på sina håll kan lågtrycket eventuellt föra med sig än mer snö mellan söndag och måndag i Östersjölandskapen än vad som förekommit tidigare, prognosen är dock osäker än så länge.

Läs hela väderprognosen för helgen här.