Minnestund i Grekland för brandens offer

Minnesceremonin leddes av biskopen Kyrillos Katerelos och hölls i en kyrka i byn Mati, en populär semesterort knappt två mil utanför Aten och den plats som drabbades hårdast av bränderna.

”Det är färre än oss än vanligt här i dag. Det är offren från branden som saknas – vänner, släktingar och bekanta. Personer vi såg varje dag i staden och på stranden”, sade biskopen bland annat inför de sörjande deltagarna.

Branden uppges vara den dödligaste branden i Europa sedan år 1900. Detta enligt uppgifter från en katastrofdatabas Bryssel (Disaster Database run by the Centre for the Research on the Epidemiology of Disasters in Brussels).