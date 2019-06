Den rörelse som Greta Thunberg startade har växt snabbt det senaste året. Foto: TT

Greta Thunberg och Fridays for Future får pris av Amnesty

Mer än en miljon unga världen har anslutit sig till svenska Greta Thunbergs kamp för att få vuxenvärlden att agera mot klimatkrisen. Nu tilldelas hon och hennes Fridays for Future-rörelse Amnesty Internationals utmärkelse Ambassador of Conscience Award.

– Greta och Fridays for Future har gått i spetsen för att uppmärksamma klimatkrisen och visat stort mod och ledarskap, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för svenska Amnesty.

Sedan Greta Thunberg satte sig ner utanför Sveriges riksdag i augusti förra året för att skolstrejka har fler och fler ungdomar världen över följt i hennes spår. I mer än hundra olika länder har demonstrationer hållits för att få politiker att begränsa utsläppen av koldioxid och leva upp till ingångna klimatavtal. Enligt Amnesty International går kampen mot klimatförändringar och för mänskliga rättigheter hand i hand. – Vi ser redan i dag att människor tvingas flytta på sig, de migrerar och vad har de då för rätt till asyl, till bostäder och till mat på andra ställen? Klimatförändringar skapar konflikter kring vatten och mark och det är framför allt fattiga människor som drabbas, säger Anna Lindenfors. "Gör det som du tycker är rätt" Greta Thunberg säger att hon är tacksam för priset, och att det inte är hennes utan tillhör alla som deltagit i klimatprotesterna. – Att agera utifrån sitt samvete betyder för mig att göra det som du tycker är rätt. Det tycker jag att vi i den här rörelsen gör. När vi är vuxna vill vi kunna säga att vi gjorde allt vi kunde, säger hon i ett uttalande. Hon tycker att det är hoppfullt att se barn strejka i så många olika länder. -Det är inspirerande att se att de gör det i länder där det är förbjudet, som Kina och Ryssland. Det gör vårt ansvar ännu större i länder där det är tillåtet, säger Greta Thunberg. Kontroversiellt i vissa länder Rätten och möjligheten att kunna uttrycka sina åsikter är en av de frågor som Amnesty alltid jobbat med, säger Anna Lindenfors. – Det finns många länder där yttrandefriheten inte finns fullt ut och där det är kontroversiellt att gå ut och tala. Därför är det modigt att Greta och Fridays for Future vågar ställa sig upp och säga till det vuxna samhället att ni måste agera nu. Om priset Ambassador of Conscience Award har sedan 2002 delats ut till aktivister, artister och andra offentliga personer som uppmärksammat mänskliga rättigheter och inspirerat andra. Tidigare pristagare är bland annat: Colin Kaepernick (2018). Amerikansk fotbollsspelare som valde att sitta ner när nationalsången spelades inför matcherna i NFL för att uppmärksamma rörelsen Black Lives Matter och polisers våld mot svarta.

Alicia Keys (2017). Sångerska som bland annat engagerat sig för flyktingar, jämställdhet och familjer drabbade av hiv.

Angelique Kidjo (2016). Sångerska som bland annat kämpat för yttrandefrihet, mot könsstympning och för flickors rätt till utbilning.

Joan Baez och Ai Weiwei (2015) Sångerskan Joan Baez har under många år kämpat för mänskliga rättigheter. Artisten Ai Weiwei har i sin konst uppmärksammat förtrycket mot minoriteter i Kina.

