Greta Thunberg: ”Vi är här för att städa upp efter våra föräldrar”

Under fredagen talade Greta Thunberg i Kungsträdgården i Stockholm, i samband med den globala klimatstrejken.

– Vi befinner oss just nu vid en historisk vändpunkt, sa hon under talet.

Tusentals ungdomar samlades för att lyssna till den svenska klimataktivisten i Stockholm. – Våra ledare har svikit oss, våra politiker har svikit oss, media har svikit oss. Så till den grad, att vi till slut måste offra vår egen utbildning och göra allt det där, som de flesta vuxna inte vågar. Att säga som det är, säger Greta Thunberg. Se mer av Greta Thunbergs tal i klippet Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!