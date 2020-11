Gro Harlem Brundtland om sitt mobilförbud under WHO-tiden

Gro Harlem Brundtland var Norges statsminister under 80- och 90-talen och generaldirektör för Världshälsoorganisationen, WHO, mellan 1998-2003. Det var i sin roll på WHO som hon började uppfatta hur hon mådde dåligt av att hålla mobiltelefoner mot huvudet. Hon började istället använda högtalarfunktionen, så att hon slapp hålla den mot huvudet. Hon satte också upp en lapp som förbjöd påslagna mobiltelefoner på dörren till hennes mötesrum.

– Jag märkte att jag fick kraftig huvudvärk när jag höll en mobiltelefon mot örat, berättar hon i Skavlan.