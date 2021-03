GUIDE: Så belönas covidpersonalen – region för region

Region Blekinge Har betalat ut en ersättning på 4000 kronor till anställda som uppfyllt vissa kriterier. Under jul- och nyårshelgerna har vårdpersonal på IVA även fått 600 kronor extra per beredskapspass.

Region Dalarna Betalade upp till 5 000 kronor i månaden till månadsavlönad personal som jobbat minst 50 procent på särskilda avdelningar med covid-patienter. Personal som tagit extrapass fick också 1 100 – 1 400 kronor per pass beroende på tid på dygnet, inklusive föräldraledig personal som bröt sin ledighet. Vårdpersonal erbjöds även 15 000 – 20 000 kronor per flyttad semestervecka. Alla anställda inom Region Dalarna som arbetade april – maj och var anställda i början av december fick också en bonus på 1 000 kronor.

Region Gotland Har inte betalat någon särskild ersättning för anställda inom covid-vården. Däremot fick flera yrkesgrupper en extra ersättning på 160 kronor per timme för att ta extra pass. Alla anställda inom Region Gotland fick under jul också ett presentkort till ett värde av 400 kronor.

Region Gävleborg Hade höjd jour- och beredskapsersättning för läkare inom IVA. Vårdpersonal inom Hälso- och sjukvården fick också 1 500 kronor extra per pass under jul- och nyårshelgerna. Personalen har även fått ett engångsbelopp på max 10 000 kronor. Regionen har även gett vårdpersonal en ersättning på 15 000 kronor per flyttad semestervecka. Alla anställda inom Region Gävleborg fick också två presentkort till ett totalt värde av 1 450 kronor.

Region Halland Gav 140 procent av timlönen extra till vårdpersonal som fick avbryta sin semester under jul- och nyårshelgen för att hantera bemanningen. All personal som var anställda i minst tre månader från och med mars fick också en bonus på 5 000 kronor i december.

Region Jämtland Betalade inte ut någon extra ersättning till vårdpersonal inom covid-vården. Alla anställda inom Region Jämtland fick ett presentkort till värde av 1 000 kronor att använda i den lokala handeln.

Region Jönköping Betalade ut ett ”arbetsvärderingstillägg” på 4 000 kronor per månad mellan april – augusti, till personal som jobbade på IVA och speciella covid-avdelningar. Vårdpersonalen som arbetat stora mängder övertid fick också en höjd övertidsersättning på 300 procent av sin timlön. De som jobbade extra under julledigheten fick en ersättning på 6 000 kronor per extra pass som var minst fyra timmar. All personal fick också ett presentkort på 500 kronor.

Region Kalmar Betalade ut 4 000 – 9 000 kronor extra per extra pass inom covid-vården under sommaren och julhelgerna.

Region Kronoberg Betalade inte ut någon extra ersättning till sin vårdpersonal.

Region Norrbotten Gav de som jobbade inom covid-vården en engångsersättning på 3 000 – 13 000 kronor beroende på sin arbetsinsats under perioderna mars – augusti och november 2020 – januari 2021.

Region Skåne Gav de anställda som jobbat minst två veckor under 2020 en bonus på mellan 500 – 3 000 kronor, beroende på hur mycket man jobbat under året. Vårdpersonal som tog extra pass under jul- och nyårshelgerna fick en extra ersättning på 160 kronor per timme. Anställda inom Region Skåne fick även ett presentkort till ett värde av 1 000 kronor.

Region Stockholm Har haft olika extraersättningar till vårdpersonalen inom olika verksamheter. Södertälje Sjukhus har som exempel betalat en extra ersättning till vårdpersonal inom särskilda avdelningar. Ersättningen har varit mellan 1 200 – 3 400 kronor extra per pass beroende på typ av pass och tid på dygnet. Undersköterskor och sjuksköterskor fick även 1 600 – 2 000 kronor per pass för att frivilligt avstå semester under jul och nyårshelgerna. På Karolinska Universitetssjukhuset fick flera yrkesgrupper mellan 1 200 – 3 600 kronor extra per övertidspass och 1 600 – 2 000 kronor per återkallad semesterdag under jul- och nyårshelgen. Omvårdnadspersonal på IVA har haft en ökad timlön på 220 procent samt höjd övertidsersättning och läkare inom IVA och akutsjukvården har i vissa fall fått dubbel jourersättning. Regionen beslutade också att alla anställda skulle få en gåva till ett värde av 1 000 kronor och flera verksamheter valde då att ge ett presentkort. SVT saknar svar från flera sjukhus i regionen.

Region Sörmland Har betalat ut 100 kronor extra per timme på helgpass till sjuksköterskor, undersköterskor och skötare som arbetat på avdelningar som fått utökade helgpass till varannan helg. Man har även betalat 820 – 2 100 kronor extra per extra pass beroende på yrkesgrupp och typ av pass.

Region Uppsala Gav ett lönetillägg på 500 kronor i veckan till de som huvudsakligen jobbat med covid-vård. De som jobbade fler än fyra helgpass under en fyra veckors period fick också 50 kronor extra per timme från och med det femte passet. Under perioden 11 december 2020 – 10 januari 2021 betalades en ersättning på 135 kronor per timme under vardagspass och 160 kronor per timme under natt- och helgpass, samma format gällde för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping under perioden 1 juni – 31 augusti.

Region Värmland Har från och med november 2020 gett sin vårdpersonal ett lönetillägg på mellan 8 000 – 10 000 kronor till alla som bytt till avdelningar som bedriver covid-vård. De som inte kunde ta ut fyra veckor sammanhängande semester ersattes också med 5 000 per flyttad vecka, eller 10 000 kronor per flyttad vecka utanför semesterperioden juni – september. All personal fick även ett presentkort i lokal handel till ett värde av 1 000 kronor.

Region Västerbotten Betalade inte ut någon generell covidersättning, däremot fick alla anställda inom regionen ett presentkort värt 400 kronor.

Region Västernorrland Gav vårdpersonal på avdelningar som huvudsakligen vårdat covid-patienter ett lönetillägg på 500 kronor per vecka. Heltid- och deltidsanställda som tog extrapass fick också dubbel timlön.

Region Västmanland Gav all grundplanerad personal på covid-IVA en extra ersättning på 20 000 kronor. Fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor i slutenvården som fått ta extra helgpass fick också mellan 6 000 – 7 000 kronor extra i månaden. Under andra vågen i december 2020 – januari 2021 fick den personal som flyttade från sin hemmaklinik till covid-vården 200 kronor extra per pass. Alla anställda inom Region Västmanland fick också ett presentkort till värde av 1 000 kronor.

Västra Götalandsregionen Har betalat ut 500 kronor per ordinarie och extra pass till all vårdpersonal som jobbar på enheter där enbart covid-patienter behandlas och skyddsutrustning krävts. Vid jul betalades även en julbonus på 1 500 kronor ut till alla medarbetare.

Region Örebro Införde sedan november 2020 en extra ersättning på 500 kronor per vecka för personal som arbetat i covid-vård. I vissa fall fick personal kvalificerad övertidsersättning samt 100 kronor extra per timme för extra pass. Alla som var anställda i Region Örebro under sommaren fick också ett presentkort till ett värde av 1 000 kronor.