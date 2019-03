Guide: Vad är det man röstar om på stämman?

Vad är det man röstar om idag?

– En viktig punkt är om man ska ge styrelsen ansvarsfrihet. Det innebär att om de inte beviljas ansvarsfrihet så har aktieägarna möjlighet att väcka skadestånd och kräva dem på pengar, om man kan visa att de orsakat aktieägarna ekonomisk skada under 2018.

– I praktiken skulle det kunna gå till en civilrättslig prövning där man kräver pengarna tillbaka privat från de som är ansvariga. Då måste man kunna bevisa att styrelsen haft ett personligt ansvar.

Hur röstar man?

– Enligt lagen ska man rösta om varje enskild ledamot, men det görs i princip alltid i grupp. Det brukar vara en rutinåtgärd på några få sekunder.

Är det ovanligt att man inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet?

– Det sker otroligt sällan, och att man dessutom går vidare till domstol är ännu mer sällsynt. Det är oftast symboliskt. Det är en förtroendefråga.

Finns det några exempel från tidigare på när ansvarsfrihet inte har beviljats?

– Det finns ett exempel i närtid när det gäller Swedbank. Det är intressant att just den här storbanken har genomgått samma process flera gånger under några få år. År 2015 beviljades inte dåvarande vd Michael Wolf och tidigare styrelseordförande Anders Sundström ansvarsfrihet. Det handlade om ett antal hårt kritiserade fastighetsaffärer som ledningen låtit ett antal chefer att göra via sidouppdrag.