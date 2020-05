Lena Hallengren: Fler ska coronatestas

Staten borde testa 150 000 personer i veckan. Det sade Moderaternas ledare Ulf Kristersson när han gästade SVT:s Helgstudion under lördagen.

Nu svarar Lena Hallengren (S) på kritiken:

– Jag har hittills inte hört Ulf Kristersson presentera några konkreta förslag på vad det är han tycker ska hända, utan vi är helt överens om att vi ska testa många fler. Dit ska vi. Sedan ser jag framför mig att vi kommer närma oss att kunna göra antikroppstester och kunna testa immunitet. När vi kan göra det så kommer vi behöva öka testningen ytterligare, säger hon till SVT.

”Frågan får ställas till regionerna”

Det finns kapacitet för att göra 100 000 coronatester i veckan i Sverige. Men i nuläget görs knappt en tredjedel av det, något SVT har rapporterat om tidigare.

Lena Hallengren sade i början av månaden att Sverige redan i mitten av maj skulle kunna vara igång med att testa 100 000 personer i veckan.

Vad var det som gick fel, varför testas inte 100 000 personer nu?

– Jag tror den frågan får ställas till olika regioner, faktiskt, som är de som ska se till att det finns en testkapacitet på marken. Men vi gör hela tiden de förändringar som vi får till oss, som ökar tydligheten, som hjälper och stödjer regioner och olika aktörer som kan hjälpa till att öka testningen, säger Lena Hallengren.

Försvararar svenska modellen

Förra veckan publicerade Financial Times statistik, med siffror från bland annat den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, som visade att Sverige under förra veckan hade högst döda per capita i covid-19 i världen.

Lena Hallengren ser inte den statistiken som ett bevis på att den svenska modellen inte fungerar, säger hon till SVT.

– Statistik är inte alltid lätt att jämföra. Vi vet också att vi är i olika faser i den här pandemin. När den här pandemin har kommit betydligt längre får vi se hur detta faktiskt ser ut. Vi gör ju allt vi kan i Sverige för att rädda liv och hälsa och för att se till att vården och omsorgen ska klara av den utmaning som det här är, säger hon.