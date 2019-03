Halv miljard till svensk rekordvinnare

Spelkvittot var inlämnat i Sverige och innehöll maximala 5+2 rätt på det europeiska lotterispelet Eurojackpot. Spelet arrangeras i samarbete mellan ett flertal olika spelbolag i Europa och kan ge vinnare i flera olika länder.

Svenska spel uppger att man just nu håller på att ”lägga ett pussel” för att lokalisera vinnaren. Tills vidare vill man bara gå ut med att personen som lämnat in den vinnande raden är en man och att den lämnats in någonstans i södra mellansverige.

”Extremt livsomvälvande”

– Vi kommer nu väldigt försiktigt kontakta den här personen. Det är ett besked som är extremt livsomvälvande så det gäller att ta det lugnt. Det handlar om att få den här personen att inse vad som har hänt och landa i det, säger Magnus Fridell, vinnarkommunikatör på Svenska spel.

Det är andra gången på åtta månader som jackpoten på Eurojackpot faller ut i Sverige. I juli vann en man från Göteborg 258 miljoner kronor.

Ekonomisk rådgivning

Precis som vid alla vinster över fem miljoner kronor kommer Svenska spel nu koppla in ekonomisk och juridisk expertis som kan bistå vinnaren.

När kommer vinnaren ha pengarna på kontot?

– Det sker så snart som möjligt. Men det handlar återigen om att få den här personen att känna sig trygg. När vi pratar så stora summor kommer det ta många och långa samtal. Så det går inte att säga exakt när pengarna kan vara på kontot, säger Magnus Fridell till SVT Nyheter.

Eurojackpot kostar 25 kronor per rad. Den högsta vinsten någonsin inom spelet – nära 950 miljoner kronor – har vunnits av spelare i Tjeckien, Tyskland och Finland.