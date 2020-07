Halverad försäljning av lösgodis under pandemin

Cloettas försäljning av lösviktsgodis minskade med 58,5 procent andra kvartalet. Och SVT:s rundringning till Ica, Coop och Axfood som är Sveriges största aktörer in om dagligvaruhandeln, visar att lösgodisförsäljningen i princip halverades även i deras butiker.

Både tillverkare och försäljare ser nu en återhämtning, men Cloetta befarar att det kommer ta flera kvartal innan lösgodiset blir lika populärt som förr.

”Vi förväntar oss att försäljningen av både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis gradvis kommer att fortsätta att förbättras. När situationen väl har normaliserats bedömer vi dock att det kommer dröja flera kvartal innan konsumentefterfrågan på lösviktsgodis är tillbaka på tidigare nivåer”, skriver Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef i bolagets delårsrapport.

”Corona smittar framför allt via luftvägarna”

Enligt livsmedelsverket är sannolikheten att bli smittad genom att äta lösviktsgodis nästintill obefintlig.

– Corona smittar framför allt via luftvägarna och risken att bli sjuk av att man äter eller dricker något är väldigt liten, säger Jonas Toljander, riskvärderare Livsmedelsverket.

Han förklarar att den sura miljön i magen förstör viruset, och att risken att smittas är större när man vistas i en affär med många människor.

På sin hemsida skriver Livsmedelsverket att det inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset via lösgodis eller andra livsmedel, och att Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna inte via magtarmkanalen.

– Skulle du till exempel gnugga en godisbit med viruspartiklar i ögat, finns det kanske en teoretisk risk att du skulle kunna bli smittad, men det känns som ett väldigt osannolikt scenario, förklarar Toljander.