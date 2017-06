Hans döttrar rekryterades till IS – tycker att muslimska företrädare är alltför tysta

Dygnet runt följer familjen i Sverige nyhetsutveckling från striderna om IS-fästet Raqqa i Syrien. Det har gått två år sedan döttrarna tog sig till IS och så det så kallade kalifatet. Idag är de gifta med IS-soldater och har barn.

– De är unga, de har blivit hjärntvättade. Det är vår teori. De kunde inte mycket om islam, berättar pappan som vi valt att kalla Ali. Det skär i hjärtat. Det är mycket tungt.

En dag kom döttrarna inte hem

Enligt Ali är det som har skett obegripligt. Döttrarna, 17 och 19 år gamla, var ambitiösa i skolan, modeintresserade och hade bra betyg.

Flickorna är födda i Sverige och enligt Ali levde man som en helt vanlig familj här. Men en dag kom de inte hem efter ett shoppingbesök på stan.

Det tog några dagar innan döttrarna hörde av sig. Då hade Ali anmält dem som försvunna till polisen. När telefonsamtalet kom var det från Raqqa i Syrien.

– Vi kunde inte fatta det alltså, vi kunde inte förstå det. Deras mamma grät och ville åka iväg för att leta efter dem. Men vi kunde inte göra något eftersom de befann sig i det krigshärjade Syrien.

– Vi var chockade. Man kunde inte drömma eller fantisera om att det skulle hända.

Var de religiöst intresserade?

– Nej absolut inte, de var inte religiösa. Jag har muslimsk bakgrund och det är normalt att man fastar under ramadan och så, men det var inte ett krav. De gjorde inte det. De gick inte till moskén och utövade inte religionen.

Tror att döttrarna vill komma hem

Just nu pågår hårda strider när den kurdisk-arabiska alliansen SDF tränger in i Raqqa för att besegra IS. Det är i Raqqa som Alis döttrar finns, liksom majoriteten av svenska jihadister som ä anslutna till IS. För Ali är utvecklingen kluven.

– Jag tycker det är bra att de går mot IS nu, men är ju samtidigt rädd att det ska hända mina flickor något. Nu på sista tiden har de inte ringt alls, men de har skickat sms att allt är väl och så. Jag tror att de är bevakade, att de inte vågar berätta så mycket.

Vet du om de vill komma hem?

– Även om de vill komma hem så kan de inte säga det. Men vi tolkar samtalen med dem så, att de vill hem. Vi tror att de har ändrat sig nu när de har sett hur verkligheten skiljer sig från teorin. Det här är inte islam, det här är inte vad gud säger.

Anser att muslimska ledare är alltför tysta

Ali tror att hans döttrar var lättmanipulerade och att det som hänt hans familj också har hänt andra familjer i Sverige. Därför vill han att muslimska företrädare ska förklara att IS inte är islam, så att inte fler lockas till terrorsekten.

– Tyvärr är de muslimska föreningarna för tysta. Det är deras plikt och skyldighet att säga vad islam är för något. För IS är inte islam. Jag vill att de tar avstånd från det här så att våra unga som är muslimer förstår att det är fel. Så att IS inte kan locka våra unga i islams namn. Islam inbjuder inte till att döda och skära halsen av folk.

Ali och familjen hör hemma i en medelstor svensk stad. Han är övertygad om att döttrarna har radikaliserat men har svårt att identifiera vilka personer som ligger bakom radikaliseringen.

– De syns inte. De kommer inte till en gammal gubbe som mig och snackar om det här. De går till de unga.

