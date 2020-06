Här åker de skidor under midnattssolen

Riksgränsen är en unik plats i Sverige och ett av de få ställen i världen där man kan åka skidor i en skidanläggning under midnattsol, mitt i sommaren.

– Fram till början av 2000-talet var det vanligt med riktig skidåkning under midsommar, men de senaste åren har det varit mer och mer varierande förhållanden med så pass lite snö att man inte kan kalla det för skidåkning. Under några av de senaste åren har vi inte kunnat ha öppet under midsommar, men i år är det väldigt mycket snö, säger Rita Wallberg, driftchef Laplandresorts.

Och för de som tagit sig till riksgränsen för att fira midsommar blev det en speciell upplevelse.

– Det går inte ens att beskriva, man måste uppleva det, säger Sara Berglund, som firade midsommar i skidbacken.