Här är bonuskunskapen du behöver om Nobelpristagaren

Fakta att använda bland dina musikintresserade vänner

Ishiguro är musikintresserad. Men vilken är hans favoritmusik? När han för 15 år sedan medverkade i BBC-podcasten, Desert Island Disc, fick han välja åtta låtar han skulle ta med till en öde ö. Här är låtarna han valde:

Leonard Cohen – Hey, that's no way to say goodbye

Chopin – Nocturne Op. 27 No. 2

Dick Gaughan – Now westlin winds

Bob Dylan – Trying to get to heaven

Emmylou Harris – Hickory wind

Stacey Kent – They can't take that away from me

Keith Jarrett trio – Blame it on my youth

Gillian Welch – I'm not afraid to die

Han fick också frågan vilken bok han skulle ta med sig om han bara fick välja en. Svaret: En novellsamling av Anton Tjechov.

Fakta att använda bland dina filmintresserade vänner

Flera av Ishiguros böcker har blivit film. 1993 kom filmatiseringen av hans mest kända verk, Återstoden av dagen, med Anthony Hopkins och Emma Thompson i huvudrollerna.

Filmatiseringen av Never let me go, regisserad av Mark Romanek med Carey Mulligan och Andrew Garfield i huvudrollerna hade premiär 2010.

Ishiguro har dessutom skrivit filmmanus till bland annat The saddest music in the world (2003) och Den ryska grevinnan (2005).

Fakta att använda bland dina politikintresserade vänner

Ishiguro är inte bara författare, han är också samhällsdebattör. I samband med brexit-omröstningen skrev han en svindlande kritik riktad mot bland annat dåvarande premiärministern David Cameron och efterfrågade en andra folkomröstning för eller emot en så kallad brexit light.