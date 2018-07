Här är bränderna som härjar i Sverige just nu

SOS Alarm meddelar att det just nu pågår 37 räddningsärenden runt om i landet. Det handlar om allt ifrån små gräsbränder till stora skogsbränder.

Av de här bränderna är sju stycken så pass allvarliga att Viktigt meddelande till allmänheten utfärdats.

Dalarna

Sydost om Särna i Älvdalens kommun i Dalarna brinner ett område på fem gånger fem kilometer. På grund av dåliga vindförhållanden under gårdagen spred sig skogsbranden snabbt.

Under morgonen såg läget ut att ha förbättrats. Planen var att få stopp på spridningen i en riktning under dagen, men blåsten väntas återigen tillta i området och risken är då stor att branden sprider sig snabbare. Boende uppmanas nu att omedelbart lämna området.

Den stora skogsbranden som rasat i ett område väster om Torgås och Lima i Västerdalarna verkade vara under kontroll på måndagskvällen. Men under gårdagskvällen blossade den upp på nytt.

Vid Jerkersbodberget mellan Leksand och Dala-Järna är skogsbranden under kontroll. Men fortfarande återstår flera dagars eftersläckningsarbete.

Gävleborg

Flera skogsbränder rasar i Ljusdals kommun i Gävleborg. 7-8 byggnader har brunnit upp i brandområdet.

Under natten tillkom två nya bränder och det brinner just nu på sju platser. Men i huvudsak handlar det om tre bränder inom ett fåtal kilometer som brinner på en yta på sammanlagt 10-15 kvadratkilometer.

Under gårdagen spred sig bränderna fortfarande och hotar småorten Kårböle, där man överväger evakuering.

Branden vid Enskogen spred sig under gårdagen både norrut och österut och branden vid Ängra spred sig till en camping. Ett nytt VMA, Viktigt meddelande till allmänheten utfärdades och boende ombads att evakuera.

Jämtlands län/Härjedalen

Tolv helikoptrar är engagerade i släckningsarbetet i Jämtlands län. Två italienska vattenbombplan kommer att sättas in vid branden öster om Lillhärdal under förmiddagen. Men ännu har inget av dem dykt upp.

Branden är långt ifrån under kontroll. Boende i Olingdal, Härjeåsjön och Olingsjövallen evakueras och man förbereder för en eventuell evakuering av Lillhärdal.

Södertälje

Under tisdagseftermiddagen började det brinna i skogen vid Båglan i Nykvarn. Under morgonen är branden fortfarande inte släckt, men Södertörns brandförsvarsförbund meddelar att läget är under kontroll. Omkring 65 000 kvadratmeter brinner.

Norrbotten

Det pågår totalt elva bränder i länet. Nio stycken är nya bränder sedan igår och ingen av dem är under kontroll.

I Jokkmokks kommun härjar bland annat två större skogsbränder vid Klockarmyren och Lappmoberget. Enligt räddningstjänsten är läget besvärligt och både helikopter och försvaret har kallats in för att bistå i släckningsarbetet.

Uppsala

På tisdagen blossade en skogsbrand upp i Stormossen utanför Tierp, den var snart under kontroll men härjar fortfarande.

Värmland

Ett område på 500 gånger 500 meter brinner öster om Ransby, några kilometer från Sysslebäck. Branden är nu under kontroll.

Det brinner i skogen vid Sundhagsfors, nordväst om Skillingmark. Till en början spred sig branden snabbt, men nu har det lugnat ner sig.

Småland

I de östra delarna av Småland har bränder blossat upp på löpande band. I Hultsfred har vissa bränder varit så stora att det tagit flera dagar att få kontroll på dem.

Helikoptrar som cirkulerar i områden runt Hultsfred kommun har kunnat dämpa elden, men det är svårt att få full kontroll på den.

Västerbotten

Flera skogsbränder som härjat i Vindelns kommun under helgen blossade upp på nytt under tisdagen. Främst rör det sig om branden på Åmlidberget som fått nytt liv.

Förutom Åmlidberget brinner det även på Ramberget, men den är under kontroll. Branden vid Hjuksnoret, Bredträskudden är fortfarande inte under kontroll.

Västernorrland

Två skogsbränder upptäcktes under måndagskvällen i trakterna av Remmarn i Örnsköldsviks kommun och bekämpades ännu under tisdagsmorgonen. Nu meddelar räddningstjänsten att senaste tidens prövningar runtom i Västernorrland är över, för tillfället i alla fall.

Örebro

En kraftig brand har härjat för fullt vid Villingsbergs skjutfält utanför Garphyttan. Efter att branden länge var okontrollerad börjar Nerikes brandkår nu se framsteg i det påfrestande släckningsarbetet.

Jönköping

Under gårdagen bröt flera mindre bränder ut i länet. En brand i ett skogsområde i Bredaryd, nära en sportanläggning, kunde bekämpas. Nu pågår arbetet med att förhindra att branden blossar upp igen.

Detsamma gäller för en brand vid Norra Grohult i Vaggeryd och eftersläckningsarbetet kommer pågå en tid framöver.

När det gäller branden längs väg 127 utanför Vrigstad pågår släckningsarbetet fortfarande.