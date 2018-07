Här är bränderna som härjar i Sverige

Enligt SOS Alarm pågår det vid 16-tiden på måndagen, mer än 60 bränder över hela landet med varierande omfattning. Samtidigt har majoriteten av landets län eldningsförbud.

Direktrapport · Skogsbränder i Sommarsverige Med anledning av fortsatt många skogsbränder runt om i landet, och fler som blossar upp, startar vi den här direktrapporteringen på nytt. UPPSALA LÄN: Det brinner i skogen mellan gamla och nya E4:an strax söder om Månkarbo. Branden ska vara nära avfarten från E4:an. Ny skogsbrand i Tierps kommun Det brinner i skogen mellan gamla och nya E4:an strax söder om Månkarbo. Branden ska vara nära avfarten från E4:an. Två italienska brandbekämpningsflygplan väntas landa i Örebro på onsdag för att hjälpa till att bekämpa de pågående skogsbränderna.

– Det är samma modell som varit i Sverige tidigare, säger Jakob Wernerman, operativ chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till TT.

Planen kommer att vara på plats i 8 dagar.

Visa fler inlägg

Dalarna

I Västerdalarna pågår en skogsbrand i ett område väster om Torgås och Lima. Larmet kom först in i lördags men tog åter igen rejäl fart under måndagseftermiddagen. Brandområdet är mer än 1,5 kilometer långt och cirka en kilometer brett. Alla tillgängliga brandmän från hela kommunen och helikopter deltar i släckingsarbetet. Branden är inte under kontroll.

Vid 16-tiden rapporterade räddningstjänsten att en brand omringats i ett område väster om Borlänge i Dalarna. Området som brinner är ungefär 100 gånger 50 meter stort.

Sydost om Särna i Älvdalens kommun i Dalarna brinner ett område på två gånger två kilometer. I området kan det finnas grovkalibrig odetonerad ammunition vid ett skjutfält, vilket ledde till att personalen omedelbart fick utrymma området under natten till måndagen. Under måndagseftermiddagen var tre helikoptrar i luften trots risken att ammunition ska detonera. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i skjutområdet att snarast utrymma. Branden sprider sig hastigt norr mot Härjedalen.

Runt 18-tiden bekämpar 40 brandmän en skogsbrand vid Jerkersbodberget mellan Leksand och Dala-Järna. Det är en brand som startade i lördags som blossade upp igen. Det är oklart hur stor branden är, men brandfronten är cirka 200 meter.

Gävleborg

Flera skogsbränder härjar i Ljusdals kommun i Gävleborg. Sammanlagt fyra helikoptrar arbetar med släckningsarbetet under måndagseftermiddagen. Räddningstjänsten trodde att skogsbranden vid Nötberget, några kilometer från Ängra, var släckt under söndagen men den har blossat upp igen.

Den stora branden några kilometer bort i Ängra har spridit sig sedan söndagen. Den tredje branden vid Tovåssjön bedöms nu vara 40-50 hektar stor och växer. Tillgången på vatten är problematisk för räddningstjänsten. Runt 16-tiden på måndagen fick räddningstjänst larm om ytterligare en brand vid Enskogen norr om Laforsen. Personer som bor runt Enskogen uppmanas att evakueras.

Just nu är två VMA (viktiga meddelanden till allmänheten) utfärdade i Gävleborg. Du hittar båda här.

Jämtland

Det brinner på flera platser i Jämtland. En skogsbrand utanför Hammarstrand i Ragunda kommun är utom kontroll. Fem räddningsstyrkor, hemvärnet och tre helikoptrar arbetar med att bekämpa branden. Uppskattningsvis rör det sig om ett område på fyra kvadratkilometer. Räddningstjänst uppmanar alla som påverkas av branden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Just nu är ett VMA (viktigt meddelanden till allmänheten) utfärdat i Jämtland. Du hittar information om det här.

Jönköping

Vid 14-tiden kom larm om en skogsbrand utanför Korsberga i Vetlanda kommun i Jönköpings län. När räddningstjänst kom till platsen var det öppna lågor och brand i ett område av cirka 200 x 200 meter. Ett 20-tal bilar skickades till platsen enligt räddningstjänst, som nu är under kontroll. Vid 16-tiden påbörjades eftersläckningsarbete i området.

Hälsingland

Runt 14-tiden får räddningstjänsten larm om två bränder i Hälsingland. Den ena i Nordanstigs kommun, sydväst om Bergsjö. Den andra i närheten av Björsbo, nordväst om Hudiksvall. Runt 16-tiden kom också larm om att minst en hektar skog brinner norr om Brännås i Hudiksvalls kommun.

Kronoberg

Det brinner i ett skogsområde i Norramåla mellan Åseda och Älghult i Kronobergs län. Det var en helikopter som upptäckte hur en eld höll på att sprida sig under måndagsförmiddagen.

Uppsala

Det brann på ett område norr om flygfältet i Gimo, Östhammars kommun i Uppsala län. Larmet kom runt 14-tiden. Senare under måndagseftermiddagen var branden, som är ungefär i storlek av en fotbollsplan, under kontroll. Det finns ingen exakt prognos på hur lång tid det tar för att släcka elden och enheterna är kvar under måndagskvällen.

Stockholm

Strax efter 14.00 får räddningstjänsten i Stockholm ett larm om att det brinner i en radhuslänga i Sollentuna. Brandmän från tolv enheter arbetade med att släcka elden som var under kontroll vid 18.30-tiden på måndagskvällen. Eftersläckningsarbetet lär dock pågå hela kvällen.

Räddningstjänsten har fått larm om en skogsbrand mellan sjöarna Skären och Hoven i höjd med Roslagsstoppet norr om Stockholm. Eldens omfattning är i nuläget oklar. Klockan 16.45 hade branden lokaliserats och räddningstjänsten arbetar nu med att ringa in och begränsa elden.

Värmland

Runt 15-tiden blossade en skogsbrand upp igen öster om Årjäng i Värmlands län. Området brann även under helgen. Det handlar om ett område på ungefär 50 x 50 meter.

En ny skogsbrand har startat norr om Rämmen i Filipstads kommun. Just nu brinner ett område på ungefär 50 x 100 meter, enligt räddningstjänsten. Vid 16-tiden var branden inte under kontroll.

Norrbotten

Under måndagsförmiddagen arbetade räddningstjänsten med sex skogsbränder, tre stycken i Jokkmokk, två i Pajala och en i Gällivare. I princip all räddningspersonal som finns att tillgå har tagits in och uppstår fler bränder kan läget bli tufft för den personal som arbetar. I flera av fallen har skogsägare och markägare egen personal på plats och i bland annat Jokkmokk har markägaren kallat in en helikopter.

Västerbotten

Tre skogsbränder rasar just nu i Vindelns kommun. Helikoptrar vattenbombar och 20 hemvärnssoldater från Lycksele är inkallade för att hjälpa till. En av bränderna är på en yta på 600 x 600 meter. Räddningstjänsten har bekämpat branden sedan imorse men uppger på måndagseftermiddagen att den fortfarande inte är under kontroll.