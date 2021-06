Här är de kriminella nätverken som kan fällas efter jätterazzian

Den 42-årige mannen förekommer under närmare 30 avsnitt i belastningsregistret. I våras åtalades han för grovt penningtvättsbrott där han misstänks ha tagit emot två miljoner kronor som kommit från brottslig verksamhet.

– Han har styrt narkotikamarknaden i Uppsala under lång tid. Ingen vågar berätta om honom, säger en poliskälla som uppger att polisen jagat honom i många år.

Under torsdagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertörns tingsrätt gällande flera misstänkta brott kopplade till nätverket.

Västerås

Två bröder i Västerås kriminella miljö anses ha haft tongivande roller i smugglingen av stora mängder hasch från Marocko via Spanien. En av bröderna greps i höstas i Encrochat-insatsen och står åtalad för att ha tagit in 309 kilo hasch i en lastbil via Trelleborgs hamn. Han är också åtalad för att ha beställt ett mordförsök mot en person som kopplats till ett narkotikanätverk i Botkyrka.

I samband med ”Trojan Shield” har den andra av de två bröderna från Västerås gripits och häktats misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. I samma ärende är ytterligare två kumpaner från Västerås häktade.

Västeråsbröderna har nära band till tongivande personer i Södertäljenätverket och nätverk från Uppsala, enligt SVT:s uppgifter.