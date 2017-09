Här är svenskarna som misstänks för terrordåden som dödade 164 människor

Belkaid försvinner och ansluter sig till terrororganisationen IS. Enligt IS hemliga medlemsregister som läckt, ansluter han sig via gränsstationen Tall Abyad i norra Syrien den 19 april 2014. Enligt registret är han algerisk medborgare och en av 4.000 frivilliga som anmält sig till ”självmordsuppdrag”.