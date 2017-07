Här är Jannes megafon-kupp i Almedalen – utmanar makthavare till tuff duell

Spela Janne Josefsson i Almedalen. Foto: SVT

Att granskas av Uppdrag granskning och ställas mot väggen av journalistlegendaren Janne Josefsson är förmodligen många makthavares värsta mardröm. På torsdagen satte han megafonen på maxvolym i Almedalen och bjöd in alla till ett välbesökt seminarium på SVT-scenen där man under kontrollerade former kunde grillas av det tuffa teamet.