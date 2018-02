Här är saker att ha koll på från och med i dag

Hårdare regelverk för drönare

Det nya regelverket innebär att du måste märka din drönare ordentligt. Du kommer inte heller behöva tillstånd från Transportstyrelsen om du flyger en drönare som väger under sju kilo.

Alla drönare som väger under 150 kilo kommer att omfattas av de nya reglerna. Det gäller oavsett om drönaren flygs för privat eller kommersiellt bruk. Drönaren får inte heller flyga högre än 120 meter från marken och närmre än fem kilometer från landningsbanor vid flygfält.

Mobilregler – använd handsfree

Från och med i dag måste bilister hålla händerna på ratten och inte runt mobiltelefonen under bilkörning. För att inte begå en brottslig handling, när du pratar i mobiltelefonen samtidigt som du sitter bakom ratten och kör, gäller det nu att du använder dig av en handsfree.

Hittills har det varit tillåtet att använda mobiltelefonen i samband med bilkörning, men då bara om det inte påverkat körningen på ett trafikfarligt sätt. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Vapenamnesti för att få in vapen

Under tre månader ges möjlighet att lämna in vapen som det saknas tillstånd för, utan att riskera åtal för olaga vapeninnehav. Det var fem år sedan det senast gavs möjlighet att lämna in illegala vapen. Förra gången kom det in omkring 15.000 vapen av olika slag i hela landet.

Tidigare erfarenheter visar dock att det är ovanligt att vapen som har använts i samband med brott lämnas in. Amnestin, som gäller fram till den 30 april, omfattar skjutvapen och ammunition.