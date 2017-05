Här bryter Christian ihop när han ser förhöret om Kevinmordet

Här bryter Christian ihop när han ser sig själv förhöras om Kevinmordet som sjuåring. Pappa Weine hävdar att polisen styrt in familjen ”på fel spår”.

– Vi har fasats in i en bubbla sedan den där lördagen vi åkte in till polisen. Ett svart hål som vi aldrig kom ur, säger han till SVT:s Dokument inifrån.