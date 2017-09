Här drar regnovädret in

Det första höstovädret drar troligen in under onsdagen. Det blir en hel del skurar i norra Norrland, mycket hård byvind i södra Götaland och kraftigt regn över Halland. Det förväntas bli höga flöden i små vattendrag. Däremot blir det en del sol innan molnen tätnar i sydväst och ett regn når in.