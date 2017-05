Här framför Putin två sånger från barndomen

Putin verkade till synes nonchalant när han satte sig vid pianot men framträdandet var helt klart inte spontant, skriver New York Times.

Det fanns en kameraman beredd och videon skickades snabbt ut i ryska statsmedier. Kanske var syftet att visa upp en mjukare sida av den mycket auktoritäre ledaren.

Det verkade fungera – åtminstone i Kina. I sociala medier kallades presidenten ”manlig” och ”stilig”.

Båda melodierna som Putin spelade kommer från presidentens barndom under sent 50-tal, skriver New York Times.

Det här är inte första gången som Putin spelar piano offentligt. Bland annat har han spelat ”Blueberry Hill” på en välgörenhetsgala i St Petersburg 2010.

Presidenten har också ridit med bar överkropp i Sibirien, simmat med delfiner och flugit med tranor.