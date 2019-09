Hårda toner inför dagens Hongkong-manifestation i Stockholm

Kl 17 på Mynttorget i Stockholm hålls en stödmanifestation för att uttrycka solidaritet med Hongkongs befolkning. Initiativtagare är Örjan Winkvist och Kurdo Baksi.

Kl 17 hålls en demonstration ”för en fredlig lösning av Hong Kong-krisen” som the Chinese Confederation of Industry and Commerse in Sweden” arrangerar.

kl 18 på Mynttorget hålls en demonstration ”gällande protesterna i Hong Kong”, arrangerad av en kinesisk student.