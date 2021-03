Hårt tryck på kvinnosjukvården: ”Påfrestande i längden”

Helsingborgs lasarett: Fem sjuksköterskor och två undersköterskor har lånats ut från BB-avdelningen och den gynekologiska avdelningen sedan i höstas. Förlossningsavdelningen har inte påverkats.

Sahlgrenska universitetssjukhuset: Upp till 13 medarbetare, varav tre läkare har lånats ut från avdelningen för gynekologi- och reproduktionsmedicin under pandemins andra våg. Samtliga förflyttningar har skett på frivillig basis. Förlossningsavdelningen, cancervården och vård som måste prioriteras inom 30 dagar har inte påverkats.

Danderyds sjukhus: Från våren 2020 och fram till i dag har 13 läkare, tre undersköterskor och tre sjuksköterskor flyttats från den gynekologiska avdelningen. Inga barnmorskor har flyttats. Samtliga förflyttningar av personal har varit frivilliga. Personalen har lånats ut under pandemitoppar i perioder på cirka fyra till sex veckor.

Södersjukhuset: Under den första vågen var cirka fem sjuksköterskor och en undersköterska utlånad, under andra vågen fyra sjuksköterskor och nu under tredje vågen cirka fyra sjuksköterskor från Södersjukhusets kvinnoklinik. Vad gäller läkarna har antalet varierat väldigt mycket från vecka till vecka. Totalt har man bidragit med läkartid motsvarande 199 veckor under 2020. Antalet medarbetare som har lånats har varierat under året beroende på hur behovet har sett ut. Några medarbetare har varit utlånade under en längre tid medan andra varit utlånade enstaka veckor.

Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund: Två sjuksköterskor har under en tid flyttats, framförallt för att hjälpa till med att vårda patienter från verksamheter som ställt om till covidvård. Inga barnmorskor har flyttats.