Hela landet Sverige på Airbnb

Allemansrätten – på engelska freedom to roam – är grunden för den nya kampanjen ”Sweden on Airbnb” som ska locka turister till Sverige och få dem att upptäcka den svenska naturen. Den har redan har väckt uppmärksamhet i utländska medier. Business Insider skriver till exempel att ”Sverige har just blivit det första landet att listas på Airbnb – bo varsomhelst gratis”.

Tidningen förklarar för sina läsare att den som befinner sig i Sverige är fri att stanna till var den vill i naturen och att det inte kostar någonting. ”Ta bara med dig ditt tält”, skriver Business Insider som samtidigt påpekar att besökaren måste visa hänsyn till naturen och till grannar.

Medan Inhabitat skriver att ”i Sverige uppmuntras inte bara invånarna att utforska naturen, de är garanterade rätten att göra det”.

På Airbnb kan privatpersoner hyra ut boende till andra privatpersoner, men uppenbarligen går det även bra för ett land att ”hyra ut” gratisboende i naturen.

Övernatta i skogen eller på klippa

Några av de platser som ”annonseras ut” är en skog i Värmland, en strand med raukar på Gotland, en bokskog i Skåne och en klippa med ”panoramautstikt över havet” i Ångermanland.

Klickar man sig vidare kan man hitta information som ”obegränsat antal sängplatser”, incheckning ”när som helst” och utcheckning ”en till två dagar senare”.

Bakom kampanjen ligger Visit Sweden, ett kommunikationsbolag som ägs till lika delar av staten och besöksnäringen.

Skärmdump från Twitter där kampanjen ”Sweden on Airbnb” fått en del uppmärksamhet. Foto: SVT

På Twitter har också många uppmärksammat ”Sweden on Airbnb”. Digital Trends twittrar ”Need un unconventional vacation? All of Sweden is available on Airbnb”.

Rättighet som medför ansvar

Digital Trends har intervjuat Jenny Kaiser på Visit Sweden, som betonar att kampanjen handlar om människors rätt att vistas i naturen, men också om att denna rättighet medför stort ansvar och att den kan existera så länge alla håller sig till reglerna.

Därför kan man också läsa på Visit Swedens webbplats vilka regler det finns att förhålla sig till när man vill utnyttja allemansrätten.

Andra framgångsrika kampanjer för att ge Sverige uppmärksamhet utomlands är exempelvis den nu avslutade ”The Swedish Number” och Twitterkontot @sweden där en ny svensk twittrar varje vecka.