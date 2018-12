Helena Bergström om övergreppet: ”Vi måste ta bladet från munnen”

Som regissör till Mia Skäringers senaste föreställning No more fucks to give har Helena Bergström tagit metoo-rörelsen in i nästa fas. Själv vet hon mer än de flesta om hur komplexa de här frågorna är. Nu är hon redo att berätta.

Under fyra decennier har Helena Bergström som skådespelare och regissör berört svenskarna i bio- och teatersalonger. Hon är en av de mest folkkära skådespelarna och rör sig fritt mellan folklighet och finkultur. I ett öppenhjärtigt samtal med Anna Hedenmo i SVT-programmet Min sanning berättar Helena Bergström nu om sina personliga drivkrafter och sitt yrkesliv. Berättar för första gången För första gången berättar hon också om den händelse som hon själv anonymt vittnat om under uppropet Tystnad tagning. – Jag är rädd för att man ska peka finger. Men det går inte att backa från hur viktig den här frågan är, säger hon. Min sanning med Helena Bergström sänds i SVT Play och i SVT2 söndag den 23 december. Dela Dela

