Hög gräsbrandsrisk i påsk: ”Grilla försiktigt”

Gräset som dog under hösten, och sedan låg under snön under vintern, ligger nu torrt på ängar och fält i stora delar av Svealand.

– Det kan väldigt lätt spridas om det blåser. Det sprider sig inte så lätt till en skog, men det kan ju sprida sig till ett hus till exempel, säger Tora Tomasdottir.

Hon tycker att man ska vara uppmärksam om man vill ta ut grillen till påsk, och se till att man inte heller fimpar i naturen.

– Även där det inte är eldningsförbud bör man vara extra försiktig.

Måste man avstå från att grilla?

– Nej, man kan till exempel grilla på sin altan, på grus eller på asfalt.

Gräsbrandrisk. Röd=stor, Gul= måttlig eller liten, Vit=ingen Foto: SVT

Störst risk i Svealand

I norr ligger snön fortfarande kvar, så där är det ingen risk för gräsbränder. I landets sydligaste delar har det nya gräset redan vuxit fram.

– Grönt gräs är inte lika lättantändligt. Under våren kommer riskområdet röra sig uppåt, i takt med att snön smälter och nytt gräs växer fram, säger Tora Tomasdottir.