Bolåneräntorna fortsatte stiga i mars: ”Fler väljer att binda”

Bostadslån är lån från monetära finansinstitut till hushåll som tagits med säkerhet i bostad (småhus, äganderätt eller bostadsrätt). I Sverige samlas inte uppgifter om ändamål på lån, de uppskattas utifrån lånens säkerhet. Det innebär till exempel att blancolån som tas för bostadsköp inte ingår i statistiken.

Småhus är villor, radhus och liknande bostäder som man själv äger.

Äganderätt innebär att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus och inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt.

Bostadsrätt är en lägenhet eller småhus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken bostadsinnehavaren är medlem.

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Källa: SCB