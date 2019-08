Hösten får vänta – nu kommer sommarvärmen tillbaka

Har du packat in parasollet i förrådet och ställt undan all solkräm? Då kan det vara läge att tänka om. Det ser nämligen ut som att sommarvärmen är på väg tillbaka under helgen.

I sydligaste Sverige är det visserligen sol och höga temperaturer redan under fredagen, medan norra Götaland och Svealand möts av regn. Inte heller i landets nordliga delar är det något riktigt sommarväder att tala om.

Men det är på väg att ändras.

Sol i hela landet

När morgondimman har lagt sig på lördagen väntar nämligen varma temperaturer över hela landet, från 15-20 grader i norra Norrland till drygt 25 grader i sydost. Klart sommarväder och bra läge för bad, menar Tora Tomasdottir.

– Såhär sent på sommaren finns det fortfarande värme kvar i sjöar och hav. Det är bra badväder och ett bra läge att ta en glass och njuta, säger hon.

För den södra halvan av landet ser det varma vädret ut att stanna en bra bit in på nästa vecka, kanske så länge som fram till torsdagen.

– Det kan vara den sista ordentliga perioden av värme, även om det kan komma enskilda dagar senare. Det är en bra period att passa på nu när det kommer över en helg, säger Tora Tomasdottir.

UV-strålningen är inte heller lika stark såhär års, så risken för att bränna sig är mindre nu än under högsommaren.

Hösten kommer senare

Den som har längtat efter höst och mysiga tv-kvällar får därmed vänta ett tag till eller röra sig dit höstens ankomst redan har skett, till exempel i delar av Lapplandsfjällen.