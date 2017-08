Hot och våld på sjukhus – inte bara ett storstadsproblem

Det uppstår ibland hotfulla situationer i samband med att det kommer in skadade efter skottlossningar och uppgörelser bland kriminella. Vid de stora akutsjukhusen i landets tre största städer är problemet återkommande.

– Det är nästan givet i vissa situationer att det blir en anstormning av anhöriga. I dessa blir det ofta verbala hot, säger en sjuksköterska som vill vara anonym och som arbetar på akuten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Den senaste tiden har problemet varit omdebatterat, bland annat efter att det blev stökigt häromveckan då en större grupp personer försökte ta sig in på akuten vid Karolinska i Solna efter en skjutning i Östberga.

På Skånes universitetssjukhus i Malmö vittnar vårdpersonal om hur de hotas till livet i samband med gängrelaterat våld.

SVT Nyheter har frågat 15 av landets största sjukhus om incidenter med hot och våld kopplat till skjutningar och kriminalitet. Det visar sig att flera sjukhus i andra städer utöver de tre största städerna uppger att det blir allt vanligare att stämningen blir hotfullt vid den här typen av händelser. Det gäller bland annat sjukhusen i Norrköping, Borås, Västerås och Uppsala.

– Den bild vi kan se är att hoten och våldet har blivit grövre de senaste åren och vi har vidtagit extra åtgärder, i förebyggande syfte, för trygghet och skydd för andra patienter och medarbetare, säger Fredrik Tedenlind, säkerhetschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Tvingas låsa dörren till akuten

Akademiska sjukhuset uppger att de haft hotfulla situationer kopplat till skjutningar vid sju tillfällen under 2016 och 2017. Sjukhuset uppger att problemen ofta uppstår när många anhöriga och vänner till den skadade samlas i väntrummen och inte får komma in på avdelningen. Sedan en tid tillbaka låser sjukhuset entrén in till själva akutavdelningen, en förändring som gjordes för att öka säkerheten.

– Det har ju inte gått till någon fysisk handling ännu mot vårdpersonal, men däremot att det upplevts väldigt hotfullt när arga människor kräver saker och kallar personalen för både det ena och det andra, säger Viktor Ekström, avdelningschef akuten Akademiska.

Ökande problem

Men det är svårt att få en samlad bild över hur många incidenter som är kopplade till skjutningar och kriminalitet vid landets sjukhus. Många sjukhus redovisar inte dessa händelser på något specifikt sätt i sin uppföljning jämfört med andra typer av hot och kan därför inte svara på hur många de är. Däremot uppger flera av sjukhusen att deras bild är att problemet ökar.

– Det inträffar i dag fler händelser med anhopning av hotfulla personer där stort behov av olika skyddsåtgärder krävs, säger Tomas Samuelsson, säkerhetsstrateg för region Östergötland, med ansvar för sjukhusen i Norrköping och Linköping.