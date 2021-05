Hundars stress beror på ägaren – men olika raser påverkas olika mycket

Att skaffa hund innebär ett åtagande som varar under drygt 10 år. Därför är det viktigt att man väljer rätt hundras utifrån sin egen personlighet och livssituation. ´

-För att ta reda på mer om relationen mellan hundar och deras ägare har vi mätt stressnivåerna både hos hundarna och människorna under en lägre tid, berättar etologen och hundforskare Lina Roth vid Linköpings universitet.

Stress i håret

Forskarna tog hårprover från både hundarna och deras ägare. Stress kan man nämligen mäta bakåt i tiden genom att analysera hormonet kortisol som lagras i hårstrån under flera månader. Hundägarna i studien fick även fylla i frågeformulär om sig själva och sina hundar.

Forskarna jämförde tre olika grupper av hundraser. Den ena bestod vallhundar, som bordercollies, den andra av självständiga jakthundar, och den tredje gruppen var hundar av ursprunglig typ som siberian husky.

Vallhundar minst stresståliga

-Det vi då såg var att en hundgrupp – vallhundarna – stack ut. Dessa hundar var mycket mer påverkade av sin ägares stress och personlighet än de andra. De hundar som var minst påverkade av ägarenvar de ursprungliga raserna. Mittemellan hamnade de självständiga jakthundarna, säger etologen Lina Roth.

Just vallhundar har avlats för att ha ett mycket nära samarbete med sina ägare. Därför är det inte oväntat att just dessa raser också känner in sin ägares känslor och mående mer än andra.

Älghundar och andra självständiga jakthundar däremot ska på egen hand driva djur i skogen till jägaren, och hundraser som siberian husky anses närmare vargar genetiskt.

Hundgård går bra

-Men det vi också såg och som kanske är lite förvånande, var att omständigheter som boendemiljö och familjekonstellationen INTE påverkade hundens stressnivå. Det tycks inte vara mer stressande för en hund att tillbringa tid i hundgård eller i en lägenhet i stan än i hus på landet. Det som dock var tydligt kopplat till alla hundarnas stressnivå är relationen mellan hund och ägare. Och detta gäller för alla hundraserna vi undersökte, säger forskaren Lina Roth.