Hundratals anställda på klädkedjan JC utan lön

Anna, som egentligen heter något annat, upptäckte i morse att hon inte hade fått någon information om inkommande betalningar till sin bank. Inte heller hade någon lönespecifikation trillat in, men hon har å andra sidan inte fått en sådan på flera månader.

– Jag förstod att något var knasigt. Jag hörde av mig till vår chef och fick då ta del av ett mejl där det stod att vi inte skulle få våra löner.

”Svårt att känna tillit”

SVT Nyheter har varit i kontakt med flera anställda som inte vågar låta sig intervjuas. Men Anna gick med på att prata anonymt. Hon klarar sig med sina sparade pengar, men är besviken ändå. Hon påpekar att alla anställdas ekonomi inte ser ut som hennes. JC har över 300 anställda.

– Det blir svårt att känna tillit för att man kommer att få sin lön i tid. Jag blir orolig eftersom vi borde ha tjänat in mest pengar under julen och då borde det gå som bäst. Men man vet ju ändå att man har sina rättigheter, så på det viset är jag lugn.

Vd:n för JC, Ilya Meric, säger att han förstår de anställdas oro, men att det inte finns någon anledning att vara orolig.

– De ska få sina pengar på måndag. Det har varit en tuff månad. JC har länge haft det tufft och vi håller på att vända skutan. Men detta handlar inte om att vi inte har råd att betala dem alls, det tar bara någon dag längre, säger han.

Internmejl skickades ut

SVT Nyheter har tagit del av ett internt mejl som företagsledningen skickat ut, där man beklagar att lönerna dröjer och lovar att de betalas ut på måndag eller tisdag.

”Jag är väldigt ledsen för detta eftersom ni är den dyrbaraste tillgången som JC har”.

I mejlet öppnar ledningen för att hjälpa de som behöver akut ekonomiskt stöd.

”Förstår deras oro”

Vd:n Ilya Meric tog över JC i juni 2018. Sedan dess har det pågått ett stort arbete för att rädda företaget, som han menar hade många problem och stora skulder. Och trots en försenad lön har reaktionerna varit lugna, menar Ilya Meric.

– Vi har över 300 anställda och jag har bara fått tre eller fyra mejl från oroliga personer, men många fler från personer som har stöttat mig.

Han understryker dock att han inte tar lätt på saken.

– Jag förstår deras oro. Jag är lika ledsen som alla andra i dag. Ingen chef vill vara i en situation där man inte kan betala ut lön. Mina anställda är min styrka.

Senare under eftermiddagen hör vd:n av sig och säger att han just har betalat in lön till 203 anställda. Han hoppas att lönerna hinner komma in på deras banker i dag. Resten ska överföras på måndag.

Haft problem länge

Jens Lundberg, pressekreterare på Handelsfacket, säger att facket kommer att följa upp detta på måndag.

– Om pengarna inte har kommit då kan vi lägga krav på företaget på att pengarna ska utbetalas. Då kommer vi att göra det. Det är viktigt för de anställda att de får sina löner när de ska komma eftersom de har räkningar och andra utgifter.

JC har länge haft ekonomiska problem. Till exempel rapporterades det redan 2013 om att dåvarande ägaren, Retail and Brands, skrev ner hela värdet av varumärket JC och ville antingen lägga ner eller sälja kedjan. Aktien rasade då med 22 procent på Stockholmsbörsen.

2016 inleddes en företagsrekonstruktion i bolaget som sedan avskrevs.

Men även så sent som december 2018 stötte bolaget på problem. Då kom två konkursanmälningar in gällande skulder på flera miljoner. Bolagets revisor valde dessutom att hoppa av sitt uppdrag. Anmälningarna lades dock ner senare i december.