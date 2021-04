Hundratusentals svenskar har ogiltiga pass – polisen vill undvika rusning

Att resandet, inte minst till utlandet, har gått ner kraftigt syns även på polisens passexpeditioner. Under det första kvartalet 2021 kom 40 procent färre ansökningar jämfört med ett normalår. Även under 2020 var nivåerna långt under de normala.

– Vi saknar ungefär 600 0000 ansökningar om pass om man ska följa normalkurvorna, säger Per Engström, nationell samordnare vid polisen.

Fler bokar resor

Någon gång i sommar väntas alla vuxna svenskar ha erbjudits vaccination. SVT Nyheter har tidigare rapporterat om att de stora resebolagen redan har sett en uppgång i bokningarna av utlandsresor. Under sensommar och höst närmar sig bokningarna samma nivåer som innan pandemin.

– Vi vill uppmana allmänheten att söka pass i god tid. Vi hoppas att vi inte hamnar i att vi får oöverstigliga köer, säger Per Engström.

En viss uppgång har redan märkts av på passexpeditionerna i landet.

– Det har börjat boka på nu, så väntetiderna ökar varje vecka. Om man vill vara ute i god tid och vara säker på att kunna göra en resa bör man se över sitt pass.

Gör ni något för att rusta för en eventuell rusning?

– Nej, det gör vi inte. Vi räknar med att det ska vara spritt över året och planerar man dåligt kan inte vi göra något, säger Per Engström.

– Vi försöker att följa det här hela tiden och uppmanar allmänheten att ansöka om pass.

Riskerar bli dyrt

För den som inte hinner få ut ett pass innan resan behöver det inte vara kört. I vissa fall går det att lösa ett provisoriskt pass – men det kan bara göras på ett dussintal platser och kostar närmare en tusenlapp.

– Det är onödigt att hamna i den situationen, Per Engström.