Den kraftiga vinden skickade ett tak in i fönstret på ett hus i Askøy utanför Bergen i Norge. Foto: Marit Hommedal/TT

Människor blåste omkull i Norge – ny storm på väg mot Sverige

Under onsdagskvällen och natten drog stormen in över Norge. Hustak flög och människor blåste omkull i natt. Nu kommer nästa höststorm – och den drar även in över Sverige.

– Det kan bli orkanstyrka över havet under fredagen, säger Deana Bajic, SVT:s meteorolog.