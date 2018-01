Id-kapningar ökar igen

Under 2016 minskade antalet identitetsintrång i Sverige och fortsatte en bra bit in på 2017. Totalt anmäldes 116 760 identitetsintrång förra året, vilket är en minskning med runt tre procent jämfört med 2016, visar statistik från Nationellt bedrägericenter, NBC. Under hösten vände dock utvecklingen och anmälda identitetsintrång ökade igen.

– Vi hade ett bra år 2016 och även första halvåret 2017. Sedan efter sommaren hände något och fler började kapas igen, säger Nina Jelver, analytiker vid NBC.

Snor kortuppgifter

Framför allt handlar det om så kallade CNP-bedrägerier, brott där någon gör ett köp online med stulna kortuppgifter. Nära 80 000 sådana anmälningar gjordes 2017. Under oktober–december ökade dessa med 45 procent jämfört med samma period 2016. Även anmälda kreditköp i andras namn ökade.

– Nära 60 procent av dessa brott inleds med ett identitetsintrång. Det är tyvärr väldigt lätt att kapa någons identitet, säger Jelver.

Att sno någons identitet för att handla på nätet blev förbjudet enligt lag den första juli 2016. Brottet heter olovlig identitetsanvändning och omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera en person, såsom personnummer, namn, adress och mejl. Brottet kan ge böter eller fängelse i högst två år.

– Det positiva med detta är att det är brottsligt redan när du tar någon identitet. Du behöver inte genomföra ett bedrägeri också, säger hon.

Brotten har förändrats

Enligt Nationellt bedrägericenter har brottsligheten ökat drastiskt de senaste fem åren när det gäller id-kapningar på nätet.

– Men det bör ses i relation till att också handeln på nätet har ökat med 15–20 procent årligen under samma period, säger hon.

Samtidigt har brotten förändrats genom åren. Förut var det enklare brott via annonssidor, nu är det mer avancerade och organiserat än förut.

– Det finns ett affärsupplägg nu förtiden som gör att det är mycket svårare att utreda brotten. För pengarna stannar inte bara i Sverige, säger hon.

Jelver berättar att NBC arbetar mycket med att ha dialoger med banker och andra aktörer kring lösningar för att göra det säkrare när köp görs på nätet.

– Det har blivit vanligare för att det är så lätt att begå bedrägeri nuförtiden och utge sig för att vara någon annan. Så det är viktigt att alla arbetar med att säkra upp.