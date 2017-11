If-anställda vittnar: Sexistisk arbetsmiljö och hetsande alkoholkultur

I oktober rapporterade flera medier att en våldtäkt som ska ha skett på en jobbkonferens anordnad av If – den skedde inför vittnen, vilket Expressen först avslöjade. Efter att SVT Nyheter granskat företaget, genom att tala med ett flertal nuvarande och före detta anställda, visar det sig att våldtäkten bara var toppen av ett isberg.

Fyra kvinnliga före detta och nuvarande anställda på If vittnar om chefer som använder sin makt för att utnyttja unga anställda, ofta genom sexuella anspelningar och trakasserier – och en stor mängd alkohol.

– Det kom och gick så många unga tjejer, som bara var med på en endaste after work – där de söps ner och blev utnyttjade. De skämdes så mycket att de aldrig kom tillbaka, vi såg dem aldrig mer, säger Carolina, en anställd på företaget som egentligen heter något annat.

– En tjej i 18-19-årsåldern var på en sådan after work och en chef söp ner henne så pass mycket att hon behövde magpumpas, säger hon.

”Det var jag som var slampan”

En central person är en chef som varit med länge och som ska ha format mycket av den kultur som i dag råder på If.

– Han har en lång historia av att utnyttja unga anställda genom att bjuda på extremt mycket alkohol på jobbfester och frysa ut dem som inte vill vara med, säger en anställd på If.

En före detta anställd berättar om en kväll då hon kände sig utnyttjad av honom.

– Jag var nyanställd, utan att ens ha skrivit under ett kontrakt, när jag blev bjuden på en jobbfest. Flera gick vidare till en nattklubb som cheferna på företaget bokade. Där bjöds det hejvilt på alkohol, och jag blev riktigt berusad. Jag blev så full att jag knappt kom ihåg det, men fick sedan reda på att han och jag hade kyssts i baren, inför flera kollegor. När jag kom till jobbet på måndagen därpå mobbades jag – det var jag som var ”slampan”, säger Elsa, som egentligen heter något annat.

Enligt de anställda som SVT Nyheter pratat med fanns det en stark kultur där man blev hetsad att dricka mycket.

– Cheferna var pådrivande och det var något som skedde systematiskt. Det fanns en stark kultur av att man skulle dricka mycket och blev konstant erbjuden påfyllning och nya glas, säger Elsa.

Skickade sexvideor

Samma chef anställde en före detta chef som inte längre jobbar på If. Den före detta chefen har bland annat spelat in sexuella videor och bilder på kontorets toalett som han sedan ska ha skickat till minst en kvinnlig anställd i en beroendeställning gentemot honom. SVT Nyheter har tagit del av bilderna, som var en del av den interna utredningen som If inledde mot honom 2015, vilken till slut ledde till att han sa upp sig.

Under utredningen var det många anställda som vittnade mot honom. Inte bara om sexuella trakasserier utan även om mobbning och utfrysning.

Carolina, som jobbar kvar på företaget, säger att kontoret gick från flera tiotal anställda till endast en handfull, på grund av de dåliga arbetsförhållandena skapade av honom. Chefen jobbar nu som säljare på ett företag i mediebranschen.

”Är inget jag är stolt över”

När SVT Nyheter når den före detta chefen säger han att han lika gärna kunde fått sparken, men att If lät honom säga upp sig själv.

– Man kom fram till att mitt ledarskap och hur jag hade agerat var högst olämpligt. Min tid där är inget jag är stolt över. Jag har velat kontakta de som upplevde obehag av mitt beteende och be om ursäkt, men jag kom överens med HR-avdelningen om att inte kontakta dem i fortsättningen och det har jag inte gjort.

Hur ser du på uppgifterna om att du bjöd unga kvinnor som var i beroendeställning på alkohol?

– Jag bjöd både män och kvinnor på öl, vin och sprit. Det var inget specifikt riktat mot kvinnor. Jag hade fem personer under mig som hade närmare kontakt med säljstyrkan än jag och hur de agerade kan jag inte svara på. Men med facit i hand så kan man väl säga att det många gånger blev för mycket.

Hur bidrog du till den osunda kulturen på företaget som anställda vittnar om?

– Redan när jag började så upplevde jag det som en väldigt macho stämning och jag antar att det genomsyrar hela verksamheten. Men det var inte meningen att trycka ner någon eller vara elak utan jag förstod först i efterhand hur mitt uppträdande hade uppfattats.

Ombads rensa försäljning – förlorade 100.000

Elsa berättar även om en incident med den före detta chefen då han ska ha trakasserat henne på en jobbfest genom att dra henne i håret och kyssa henne i nacken på en toalett. Dagen efter ska han även ha skickat sexuella sms till henne. Några dagar senare ska han ha kallat in henne på sitt kontor för att be om ursäkt.

– Han började prata om att han hade barn och sambo, och försökte skuldbelägga mig för det hela. Jag var ju inte med på någonting, säger hon.

Ett litet tag senare började hon känna sig utfryst. Hon bjöds inte med på en jobbfest, och blev månaden därpå ombedd att rensa sin försäljning.

– Vi jobbar ju med provision, och kunder har rätt att ångra sig upp till 14 dagar. Så man kan ha rätt många försäljningar på gång som man inte vet om de kommer att gå igenom eller inte. Då blev jag beordrad att plocka bort allt som inte var ett säkert kort och ringa upp kunderna och kräva in deras uppsägning, säger Elsa.

Enligt Elsa tvingades ingen annan rensa sina försäljningar, och hon tolkar det som att hon straffades för att inte ha gått med på chefens anspelningar. Hon uppskattar att hon förlorade 100.000 kronor på grund av det.

– Jag gick till facket och stred för min sak och krävde en utredning av HR men ingenting hände. Jag fick ingen hjälp, säger hon.

”De små som slåss mot de stora”

Ungefär samtidigt anställdes en ny chef som hittade på att de som tjänar över provisionen ska få en timmes lunch, medan de som tjänar under provisionen endast får 45 minuter, enligt Elsa.

– Då sa jag ifrån direkt, det är ju lagbrott. Jag gick till facket och informerade dem om att If begår ett lagbrott, rentav diskriminering. Då bad If mig packa ihop mina saker för dagen och skickade hem mig.

Några dagar senare ringde If in henne på kontoret och bad henne skriva på ett uppsägningskontrakt där hon får en mindre ekonomisk kompensation, och en sekretessklausul.

– Det är så de löser sina problem. Det är de små som slåss mot de stora.

Hon säger att hon vid olika tillfällen har blivit tillsagd i möten av olika chefer att hennes ifrågasättande inte var okej, och att hon inte fick ”hålla på” så om hon skulle vara kvar.

Chef tog anställda på strippklubb

Samtliga If-medarbetare som SVT Nyheter talat med vittnar om att de båda cheferna gjorde sig av med anställda och chefer som de inte tyckte om, medan de befordrade chefer som de såg som sina allierade.

En sådan person har beskrivits av samtliga som SVT Nyheter talat med som någon som aktivt trakasserat och mobbat sina anställda.

– Han hade blivit anmäld till HR för mobbing och för att fälla sexistiska kommentarer kring en massa anställda. Inget hände, istället blev han befordrad vidare till en högre roll inom företaget, säger Carolina.

Hon berättar vidare att chefen ska ha tagit med två unga nyanställda tjejer på en strippklubb och använt firmakoret för att betala – något samtliga SVT Nyheter talat med bekräftar.

– Han bidrog även till den mobbningskultur som de andra cheferna skapat, och såg till att tysta dem som sa ifrån, säger Elsa.

”Du måste be om lov när du ska på toa!”

Maktmissbruket och trakasserierna utfördes inte heller bara av män mot kvinnor. En av cheferna ska ha rekryterat en kvinna till gruppchef som inledde sexuella förhållanden med flera män på kontoret.

Bland dem fanns en ung nyanställd man utan fast tjänst som avslutade relationen när han kände sig manipulerad.

– Då började hon mobba honom och när han gick på toaletten på kontoret så bankade hon på dörren och skrek på honom att komma ut och sa: ”Du måste be om lov när du ska på toaletten”.

Kvinnan arbetar fortfarande kvar i dag som chef men på en nystartad avdelning.

Kvinna blev våldtagen – hon fick byta rum

När chefen som skickat sexuella bilder till anställda till slut fick säga upp sig på grund av internutredningen, som tagit del av ett flertal skärmdumpar från mobilbilder, gick han vidare till ett toppjobb inom media, där han jobbar kvar i dag.

Maktmissbruket och den sexistiska kulturen blev dock kvar. Våldtäkten på en jobbkonferens ska ha skett i år, och inför vittnen. Den chefen har sedan dess avskedats, men innan det hände valde företaget If att åtgärda problemet på ett annat sätt.

– Hon blev omplacerad, och fick sitta i ett enskilt rum – ensam.

Samtliga av dem som SVT Nyheter talat med säger att mörkertalet är stort.

Ingen av kvinnorna SVT talat med har vågat polisanmäla någon av cheferna, av rädsla för att förlora jobbet.