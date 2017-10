Foto: TT

If om våldtäktsanklagelser: ”Ett totalt uppvaknande”

Tidigare under fredagen avslöjade Expressen en utbredd kultur av sexuella trakasserier och sexism på en av Nordens största försäkringsbolag: If.

– Det är ytterst tydligt att vi har en kultur och en arbetsmiljö som inte ger möjlighet för våra medarbetare att anmäla trakasserier, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If, till SVT Nyheter.