Skådespelaren ratades till Ikeas reklamfilm – ”kan inte vara svart”

I november ville Ikea göra en reklamfilm som skulle sändas i Grekland inför Black Friday och gav därför ett castingbolag i uppdrag att leta fram skådespelare.

– I den här branschen skriver man att man vill ha en person som ser ”nordisk eller europeisk ut” om man vill ha en vit skådespelare. Men det stod inget om det, säger skådespelaren och ståuppkomikern Fernando.

Han följde annonsens instruktioner genom att spela in sig själv och skicka in videoklippet. Dagen därpå fick han ett mejl från castingbolaget som har sitt säte i Storbritannien. Där stod det: ”He can't be black for the Greek market Sorry”.

”Rasism är så vanligt i branschen”

I mejlet, som egentligen skulle gå till Fernandos agent, förklarade castingbolaget att Fernando inte kunde få jobbet för att han var svart.

– Jag blev ju ledsen. Rasism och diskriminering är så vanligt i den här branschen, men man får det aldrig så här svart på vitt på mejl, säger han.

Fernando hörde av sig till castingbolaget och enligt honom fick han ett snäsigt svar om att det hela handlade om ett mänskligt misstag och att mejlet var skrivet under stress. Dessutom menade bolaget att det var Ikea som hade haft krav på skådespelares hudfärg.

– Man måste bli lite avtrubbad. Det går inte att ta det personligt eftersom man får så många nej och många gånger har det inte ens med min hudfärg att göra, det kan handla om att du helt enkelt inte var rätt för rollen, säger Fernando, och fortsätter:

– För mig handlar det inte om att jag inte fick jobbet. Jag är trött på att bli diskriminerad på grund av min hudfärg.

Möbeljätten erkänner krav på ljus hy

Ikea bekräftar för SVT Nyheter att man haft specifika krav på hudfärg till just denna roll, i denna specifika reklamfilm avsedd för den grekiska marknaden.

– Ibland söker man en blond man. Ibland söker man en mörkhyad kvinna, en asiat eller sydamerikan, säger Jakob Holmström, pressansvarig på Ikea i Sverige, och fortsätter:

– Det är inget konstigt med det i sig. Det olyckliga är hur det formulerades sedan när han fick ett negativt besked.

Fått höra att han gör ”mord på sin karriär”

Fernando säger att han från flera håll fått höra att han i och med att berätta om händelsen ”gör mord på sin karriär, det är så här branschen ser ut”.

– Men bara för det är det inte rätt. Om det kostar mig jobb i Sverige att gå ut med det här får det göra det. Jag hoppas att någonstans på något kontor så kommer de framöver tänka på hur de behandlar folk.