Implantat för sterilisering kan ge kvinnor komplikationer

Essure är en steriliseringsspiral som inte kräver kirurgi eller att patienten sövs. I stället sätter en gynekolog in små spiraler via underlivet in i äggledarna, oftast under lokalbedövning.

Spiralerna består av en blandning av nickel, titanium och Pet-fiber. Pet orsakar en inflammatorisk i reaktion i äggledarna. Det leder till att ärrvävnad skapas och slutligen täpper till äggledaren. Det tar i regel upp till tre månader.

Essure har varit godkänd i Europa sedan 2001 och i USA sedan 2002. Tillverkaren, Bayer har valt att dra tillbaka produkten på båda dessa marknader, i maj 2017 i EU och i december 2018 i USA.