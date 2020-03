Inga svenskar får flyga från Kastrup

På den konstgjorda ön Pepparholm pågår förberedelserna för den nya gränskontrollsstationen. Orangea lastbilar från Beredskapsstyrelsen finns på plats och ett tält håller på att resas.

Än så länge rullar tågen mot Danmark, men det är många som förbereder sig på att det från och med klockan 12 kommer att bli mycket svårt att ta sig över.

Penno Addison bor i Malmö och jobbar i en affär i Köpenhamn. Nu har han med sig en resväska, för hans plan är att bo hemma hos sin bror i Köpenhamn – för att kunna fortsätta jobba.

Damaris Berger från Schweiz har turistat en vecka i Sverige. Nu väntar hon på tåget på Hyllie station för att ta sig till Kastrup och flyga hem.

– Mitt tåg går vid lunch. Jag hade tur, nu kommer jag i alla fall över, säger hon.

Svenskar får inte flyga

Men svenskar som har flygbiljetter från Kastrup kommer inte att få flyga.

– Svenskar som har biljetter till flygresor från Kastrup kommer inte att släppas in i Danmark, men hemvändande svenskar som landar på Kastrup kommer att få möjlighet att återvända, säger Rasmus Skovsgaard, chef för polisen på flygplatsen, till TT.

På Pepparholm kommer också bussar och personbilar från och med klockan tolv att vinkas åt sidan. De ickedanskar som inte har särskilda skäl kommer att skickas tillbaka till Sverige. Lastbilar kommer däremot att få passera, säger Rasmus Skovsgaard.

”Kommer inte in via bron”

– Det är en mycket speciell situation. Alla inkommande ska kontrolleras av myndigheterna och vi förväntar oss är att säkert 140 ankommande flyg och omkring 9 000 passagerare ska kontrolleras av polis, säger Kastrups säkerhetschef Johnnie Müller.

Han berättar att alla som landar på flygplatsen kommer att tas åt sidan för att kontrolleras av polis. Där ska passagerarna få redogöra för sitt ärende i Danmark.

TT: Vad gör ni med de svenskar som landar på Kastrup?

– De svenskar som landar, kommer att få komma in om de ska vidare till Sverige. De som kommer in via bron kommer inte att få komma in utan bli nekade vid gränsen där, säger Müller.